Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Son dakika... UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

UEFA KUPASI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final öncesi İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a getirilmişti.

7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak.