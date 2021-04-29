Mobilya Döşeme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mobilya Döşeme Dikim İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Pendik'te mahallelerin temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor!Tam kapanmada mezarlıklar unutulmadı: Bayrama hazırlandıKöy meydanında büyüleyen cami! Afyonkarahisar'da köy meydanındaki cami 4 minaresiyle dikkati çekiyorMobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldıTam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? İşte kısıtlamaya saatler kala açık yerlerin listesi!Antalya'da cadde ve sokaklar yenileniyorMobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Son dakika... UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak.

Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Son dakika... UEFA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

UEFA KUPASI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan final öncesi  İstanbul'a 3 bin kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden 21 Nisan Çarşamba günü İstanbul'a  getirilmişti.

Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak.

Son dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacakSon dakika | UEFA açıkladı: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili oynanacak

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT