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  3. Son dakika... UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan kura törenine pandemi koşulları nedeniyle kulüp delegeleri katılamadı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanş maçları ise 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağında oynanacak olan maçlar 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak. 

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2021

Granada (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

Ajax (Hollanda) -  Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Villareal (İspanya)

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 

Granada (İspanya) - Manchester United (İngiltere) X  Ajax (Hollanda) -  Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Villareal (İspanya) X  Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

FİNAL

Finalde ev sahibi takım aşağıdaki eşleşmelerin galibi olacak:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Villareal (İspanya) X  Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

Finalde deplasman takımı aşağıdaki eşleşmelerin galibi olacak:

X Granada (İspanya) - Manchester United (İngiltere) X  Ajax (Hollanda) -  Roma (İtalya)

Tayfun Altuntaş
Editör
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