Son dakika! UEFA Galatasaray'ın itirazını reddetti!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında rakip oyuncuya iki sarı kart görmesine rağmen kırmızı kart çıkarılmaması, sarı kırmızılı ekibin itirazına yol açmıştı. UEFA'ya başvuran Galatasaray, maçın tekrar edilmesi yönünde istekte bulunmuştu. Sarı kırmızılı ekibe UEFA'dan yanıt geldi. UEFA Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021’de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray’ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

2 MAÇ KALA LİDER

Bu kararın ardından, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan grubun 4. hafta karşılaşması 1-1'lik skorla sona ermiş olarak tayin edildi. Sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte grup aşamalarının tamamlanmasına 2 hafta kala E grubunda birinci sırada yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Lokomotiv Moskova'da Dmitry Zhivoglyadov, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonucu 90+1'de maçtaki ilk sarı kartını gördü.

Ardından bir pozisyon sonrası futbolcular arsında çıkan tartışma nedeniyle Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov sarı kart gördü. Gördüğü kart sonrasında Zhivoglyadov şaşkın şaşkın etrafına baktı, ardından görev bölgesine geri döndü. Maç kısa bir süre sonra tamamlandı.