Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu'na yükselmesi durumundaki rakipleri belli oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Buna göre Medipol Başakşehir, Breidablik takımını 3. Ön Eleme Turu'nda geçerse, Play - Off Turu'nda Lilleström - Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR

Konyaspor ise FC Vaduz takımını elerse, Play - Off Turu'nda Neftçi PFK - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

İlk maçlar 18 Ağustos'ta rövanş maçları ise 25 Ağustos'ta oynanacak.

Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu
Son dakika | Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"