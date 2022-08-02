Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu'na yükselmesi durumundaki rakipleri belli oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Buna göre Medipol Başakşehir, Breidablik takımını 3. Ön Eleme Turu'nda geçerse, Play - Off Turu'nda Lilleström - Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR
Konyaspor ise FC Vaduz takımını elerse, Play - Off Turu'nda Neftçi PFK - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
İlk maçlar 18 Ağustos'ta rövanş maçları ise 25 Ağustos'ta oynanacak.