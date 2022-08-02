Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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