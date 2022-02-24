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  3. Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!

Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin boyutunun büyümesi ve savaşa dönmesiyle birlikte UEFA tarafından toplantı kararı alındı.

Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!

Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri operasyonların başlaması tüm dünyanın gündemine oturmuşken spor dünyasında da olayın yankıları sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan UEFA, Yönetim Kurulu'nun yarın toplanacağı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda daha detaylı bir açıklamanın duyurulacağı ifade edildi.

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UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

 

NE PLANLANIYOR?

UEFA, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilmesini planladığı Şampiyonlar Ligi finalini başka bir ülkeye vereceği tartışmaları kulislerde konuşulmaya başlamıştı. UEFA'nın toplantı yaparak bu kararı duyurması bekleniyor. Öte yandan Rus kulüplerinin de Avrupa kupalarından uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor.

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FORMULA 1'İ DE KAYBEDEBİLİRLER

UEFA'nın bu hamlesinin ardından Formula 1 cephesinden de benzer bir adım atılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Rusya'da yapılacak olan Formula 1 etabının iptal edilerek başka bir ülkede yapılması gündemde. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde yer alan Rusya Grand Prix'sinin kaldırıldığı ve yerine Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Daha önceki takvimde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmemişti. Yakın zamanda yetkili kurumlar tarafından açıklama yapması bekleniyor.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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