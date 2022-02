Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!

Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri operasyonların başlaması tüm dünyanın gündemine oturmuşken spor dünyasında da olayın yankıları sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan UEFA, Yönetim Kurulu'nun yarın toplanacağı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda daha detaylı bir açıklamanın duyurulacağı ifade edildi.

UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.