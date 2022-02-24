Son dakika! UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili olarak toplanacağını açıkladı!

Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri operasyonların başlaması tüm dünyanın gündemine oturmuşken spor dünyasında da olayın yankıları sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan UEFA, Yönetim Kurulu'nun yarın toplanacağı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda daha detaylı bir açıklamanın duyurulacağı ifade edildi.

UEFA'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

NE PLANLANIYOR?

UEFA, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilmesini planladığı Şampiyonlar Ligi finalini başka bir ülkeye vereceği tartışmaları kulislerde konuşulmaya başlamıştı. UEFA'nın toplantı yaparak bu kararı duyurması bekleniyor. Öte yandan Rus kulüplerinin de Avrupa kupalarından uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor.

FORMULA 1'İ DE KAYBEDEBİLİRLER

UEFA'nın bu hamlesinin ardından Formula 1 cephesinden de benzer bir adım atılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Rusya'da yapılacak olan Formula 1 etabının iptal edilerek başka bir ülkede yapılması gündemde. Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde yer alan Rusya Grand Prix'sinin kaldırıldığı ve yerine Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Daha önceki takvimde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmemişti. Yakın zamanda yetkili kurumlar tarafından açıklama yapması bekleniyor.