Son dakika| UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişti: 36 takımla oynanacak

Son dakika...Avrupa'nın önde gelen 12 takımın kurduğu Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun yönetimini sağlayan UEFA'nın tepkisini çekerken Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişikliğe gidildi. Buna göre Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonundan itibaren 36 takımın katılımıyla lig usulüne göre oynanacak.

Alınan karara ilişkin konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpleri kastederek, "Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, bu kulüpler olsa da olmasa da hayata geçecek" diye konuştu.