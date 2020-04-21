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  3. UEFA'dan flaş karar! Ligler ve kupa müsabakaları oynanacak mı?

UEFA'dan flaş karar! Ligler ve kupa müsabakaları oynanacak mı?

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

UEFA'dan flaş karar! Ligler ve kupa müsabakaları oynanacak mı?

UEFA, üye ülkelerle yapılan toplantıda yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

LİGLERİN OYNANMASI YÖNÜNDE TAVSİYE

UEFA'nın resmi internet sitesinden Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili açıklama yayınlandı. Açıklamada UEFA'ya üye 55 federasyonla video konferans yoluyla toplantı yapıldığı belirtilirken yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Konuyla ilgili kararın Perşembe günü UEFA'nın gerçekleştireceği Yürütme Kurulu toplantısının ardından ilan edileceği ifade edildi.




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