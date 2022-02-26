FOX TV Aşk Mantık İntikam 34. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeTV8 Survivor All Star 31. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV Yalnız Kurt 5. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt son bölüm izle YoutubeKanal D Arka Sokaklar 616. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeShow TV Aziz 15. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeStar TV Kaderimin Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya meydan okudu! Silah bırakacakları iddiasını yalanladı: Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruzGünlük burç yorumları 26 Şubat 2022 Cumartesi | Boğa, işine odaklan; Terazi, aklına estiği gibi davran!Gözlük Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞovenizm ne demek, TDK'ya göre Şovenizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya meydan okudu! Silah bırakacakları iddiasını yalanladı: Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz

Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya meydan okudu! Silah bırakacakları iddiasını yalanladı: Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz

Son dakika... Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, silahlarını bırakıp teslim olacaklarına ilişkin iddialarını yalanlayarak," Öyle bir şey yok. Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Önceki gün gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış ve 18 yaş üstü erkeklerin ülkeden çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. İki ülke lideri müzakere için birbirileriyle görüşmeye karar verirken Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı savunması ise sürüyor. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya meydan okudu! Silah bırakacakları iddiasını yalanladı: Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz

Çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken şimdiye kadar 3 bin 500 Rus askeri etkisiz hale getirildi, başkent Kiev'de halk sığınaklarda ve metrolarda yaşam savaşı verirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak silah bırakacakları iddialarını yalanladı.

"ÜLKEMİZİ KORUYACAĞIZ"

Volodimir Zelenski, "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna"  dedi.

"SİLAH VE TEÇHİZAT GELİYOR"

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

 

{TITLE_STRIP}Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi duyurdu: 3 bin 500 Rus askeri etkisiz hale getirildi! Bir helikopter ve 3 uçak vuruldu

{TITLE_STRIP}Ukrayna'nın en uzun gecesi! "Kiev’in kaybedilmemesi gerek"

{TITLE_STRIP}Eşiyle ülkeden kaçtı denildi! Cumhurbaşkanı Zelenskiy sıcak hattın ortasından halka seslendi! Buradayız, Kiev'deyiz!

{TITLE_STRIP}Karadeniz ateş hattı! Rusya Odessa açıklarındaki Ukrayna'ya ait gemileri vurdu!

{TITLE_STRIP}İktidarı indirin uzlaşalım! Putin Ukrayna askerlerine seslendi, "Neo-nazilerle değil, sizlerle anlaşırız" diyerek darbe çağrısı yaptı!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT