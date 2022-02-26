Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya meydan okudu! Silah bırakacakları iddiasını yalanladı: Hepimiz sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz

Önceki gün gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış ve 18 yaş üstü erkeklerin ülkeden çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. İki ülke lideri müzakere için birbirileriyle görüşmeye karar verirken Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine karşı savunması ise sürüyor.

Çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken şimdiye kadar 3 bin 500 Rus askeri etkisiz hale getirildi, başkent Kiev'de halk sığınaklarda ve metrolarda yaşam savaşı verirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak silah bırakacakları iddialarını yalanladı.

"ÜLKEMİZİ KORUYACAĞIZ"

Volodimir Zelenski, "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" dedi.

"SİLAH VE TEÇHİZAT GELİYOR"

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan silah ve teçhizat geliyor. Savaşa karşı koalisyon aktiftir."

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