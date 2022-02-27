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  3. Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! "Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!"

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! "Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!"

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi, Ukrayna heyetinin Belerus'a gideceğini açıkladı.

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! "Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!"

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna heyetinin Belerus'a gideceğini açıkladı. Zelenski, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti.  Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. günü geride bırakıyor. Rus askerleri Harkov'dan geri püskürtüldü ve kent tamamen Ukrayna kontrolü altına alındı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise hiçbir Rus birliğinin bulunmadığı açıklandı. Rus devlet medyası, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul ettiğini iddia etti

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!

RUS MEDYASI: UKRAYNA GOMEL'DE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

15.38: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus'un Gomel kentinde müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna heyeti, Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti. Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi açıkladı! Ukrayna heyeti Belerus'a gidiyor!

LUKAŞENKO: UKRAYNA'DA TEK BİR ASKERİMİZ YOK

15.32: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Ukrayna'daki çatışma, uçurumun en ince noktası. Böyle devam ederse en kötüsü olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ya da herhangi bir sığınak ortada kalmayacak. Bu yüzden savaş bugün bitmeli. Ben buna savaş bile demem. Bu bir çatışma. Savaş bir iki gün sürecek ama Ukrayna'nın üçte biri kıyılmış olacak. Şimdiye kadar kimse Kiev'i bombalamadı. Putin ile görüşmemi bitirdim, beni bu konuda uyardı. Bu çatışmanın ne zaman başladığını dakikasına, saniyesine kadar biliyorum. O zamanlar Kiev'i bombalamak kimsenin aklına gelmemişti. Ukrayna'da konuşlanmış tek bir askerimiz yok" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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