Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar! "Biz savaşmakta kararlıyız. 80 yıl önce o yaratığı yendik, şimdi Putin'i yeneceğiz!"

Ukrayna Dışişleri Bakanı basın toplantısında, Rusya'nın işgaline ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Putin'in gövde gösterisine atıfta bulunan Dmytro Kuleba, "80 yıl önce Avrupa'daki yaratığı nasıl yendiysek, Putin'i de yeneceğiz" ifadelerini kullanmasının ardından, gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı. Öte yandan Rusya'nın müzakere teklifinin ise bir başarı olduğunu savundu.

İşte, Dmytro Kuleba'nın satır başlıkları...

"Bu Başkan Putin ve Ukrayna halkının arasındaki bir savaştır. Ama biz bu savaşı kazanacağız"

"(Ukraynalı heyetin geleceği konusu) Birkaç gün önce savaş başladığında Rusya hiçbir şekilde masaya oturmayı planlamıyordu ancak ciddi kayıplardan sonra masaya oturmaya hazırız dediler ancak ön koşullar ortaya attılar"

"Rus ordusu bunun üzerine ciddi kayıplar verdiler ultimatom ve ön koşuldan vazgeçtiler. Zaten bu bile başlı başına Ukrayna için zaferdir"

"Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa dahil olmasına ramak kalmıştı. Bu nedenle Zelenskiy telefonla görüştü Belarus ile"

"Biz de Ukrayna ve Belarus sınırında bir heyet göndermeye karar verdik. Buraya gidip Rusya'nın ne söylediğini dinlemek istiyoruz"

"Ülkemizi tamamen savunana kadar durmayacağız. Böyle müzakerelerde barış ortaya çıkar ve savaş biterse iyi olacaktır. Tek bir karış toprağımızdan fedakarlık etmeyeceğiz"

"Belarus Cumhurbaşkanı tarafından Zelenskiy'e teminat verildi, Ukrayna'ya karşı hiçbir silah gücü kullanılmayacağını ifade etti."

Soru: "Zelenskiy Ukrayna dostlarını savaşa çağırdı size silah vereceğiz dedi. Ukrayna ordusu dışardan kişileri savaşa mı çağırıyor?"

Kuleba: "Zelenskiy, uluslararası bir lejyon kurdu, normal vatandaşlar. Ülkeyi korumak için silahlanmak istediler"

"Bazıları Ukrayna'yı sevdiği için bunu yapıyor. Bazıları da Rusya ile geçmişten gelen hesapları var Ukrayna'nın çıkarları umurlarında değil. Ancak hepsinin yasal hakları var ve hepsi gelip Ukrayna için savaşabilir"