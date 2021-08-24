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  3. Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Afganistan'da tahliye uçağı kaçırıldı

Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Afganistan'da tahliye uçağı kaçırıldı

Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki tahliye uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Son dakika | Ukrayna Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Afganistan'da tahliye uçağı kaçırıldı

Son dakika... Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmek için Kabil Havalimanı'na tahliye uçakları yollarken flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki tahliye uçağının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. 

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

 Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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