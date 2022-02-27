Son dakika! Ukrayna duyurdu! Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti! "Bayraktar SİHA gümbür gümbür!"

Son dakika! Ukrayna, Rusya'ya ait 27 uçak ve 26 helikopterin düşürüldüğünü, 4 bin 300 personelin de öldürüldüğünü duyurdu. Bununla birlikte Rus ordusunun Bayraktar SİHA ile vurulduğu bilgisi de paylaşıldı. İşgalci Rus ordusunu tam hedeften vuran SİHA, Türkiye vatandaşlarının "Allah'ınıza kurban" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"TAM İSABET"

Ukrayna tarafından paylaşılan görüntülerde, SİHA'nın Rus ordusuna ait araçları vurduğu ve sonuçta başarılı olduğu görüldü. Görüntülerde Bayraktar SİHA'yı görenlerin yüreği kabarırken, "SİHA gümbür gümbür" yorumları dikkat çekti.