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Son dakika! Ukrayna duyurdu! Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti! "Bayraktar SİHA gümbür gümbür!"

Son dakika! Ukrayna,, "Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti" şeklinde açıklamada bulundu. Rus ordusunun Bayraktar SİHA ile vurulduğunu görenler ise, "SİHA gümbür gümbür" yorumlarında bulundular.

Son dakika! Ukrayna duyurdu! Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti! "Bayraktar SİHA gümbür gümbür!"

Son dakika! Ukrayna, Rusya'ya ait 27 uçak ve 26 helikopterin düşürüldüğünü, 4 bin 300 personelin de öldürüldüğünü duyurdu. Bununla birlikte Rus ordusunun Bayraktar SİHA ile vurulduğu bilgisi de paylaşıldı. İşgalci Rus ordusunu tam hedeften vuran SİHA, Türkiye vatandaşlarının "Allah'ınıza kurban" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Son dakika! Ukrayna duyurdu! Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti! Bayraktar SİHA gümbür gümbür!

"TAM İSABET"

Ukrayna tarafından paylaşılan görüntülerde, SİHA'nın Rus ordusuna ait araçları vurduğu ve sonuçta başarılı olduğu görüldü. Görüntülerde Bayraktar SİHA'yı görenlerin yüreği kabarırken, "SİHA gümbür gümbür" yorumları dikkat çekti.

 Son dakika! Ukrayna duyurdu! Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti! Bayraktar SİHA gümbür gümbür!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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