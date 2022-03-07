Son dakika: Ukrayna - Rusya savaşında 12.gün! İnsani koridor için Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de ateşkes ilan edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12.gün devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken müzakere görüşmeleri sonrası siviller için insani koridorun açılması kararı alınmıştı. Koridorun açılması için bekleyen siviller için adım atıldı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı olan Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

ATEŞKES RUSYA SAATİNE GÖRE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç’taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

İRPİN ŞEHRİNDE 2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, vatandaşların tahliyesi sırasında, Rus ordusu tarafından açılan ateş sonucunda 2'si çocuk sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Markuşin, "Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'NIN ASKERİ HAVAALANI DEVRE DIŞI KALDI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, uzun menzilli hassas silahlar kullanılarak Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanının devre dışı bırakıldığını ifade etti. Konaşenkov, Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Su-27 savaş uçağını da vurduğunu aktardı.

Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Konaşenkov, “Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz.” dedi.

BAŞKENTİ SAVUNMAK İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Rus askeri güçleri Kiev'i kuşatırken, Ukrayna askeri başkenti savunmak için ana yolların yanı sıra kentin çok noktasına güvenlik kontrol noktası kurdu. Ayrıca Ukrayna askerleri ve polisleri, kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor.

Kentteki yollara beton bariyerlerinin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel yerleştirildi.

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