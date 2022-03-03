Son dakika | Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! muhabirden haber alınamıyor? Neler oluyor?
Son dakika | Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! Lviv'den yola çıkan araç Kiev yakınlarında hedef alındı. Muhabir Caner Emre Kınacı'dan haber alınamıyor.
Son dakika | Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı!
Lviv'den yola çıkan araç Kiev yakınlarında hedef alındı.
Muhabir Caner Emre Kınacı'dan haber alınamıyor.
CNN Türk spikeri Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verirken muhabir ve kameramana ulaşılamadığını da söyledi.
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