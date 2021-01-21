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  3. Son dakika... Ukrayna'da yangın faciası: Huzurevinde 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Ukrayna'da yangın faciası: Huzurevinde 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son dakika... Ukrayna'da yangın faciası: Huzurevinde 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov şehrinde bir huzurevinde meydana gelen yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Olayın TSİ ile öğleden sonra 15:03'te meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre huzurevi Harkov'un Nyzhnia Giivska caddesinde yer alıyor ve daha önce yaşlılar için bir eve dönüştürülen iki katlı bir konut.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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