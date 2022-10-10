Son dakika | Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama! Binalardan dumanlar yükseldi

Son dakika...Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta saldırılar yeniden şiddetlenmeye başlandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de füze sesleri sonrası art arda 3 patlama meydana geldi. Patlamalar sonrası binalardan dumanlar yükseldiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, şehir merkezinde birden fazla patlama yaşandığını duyurdu. Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi.

Öte yandan saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırı sonrası yaptığı açıklamada," Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" dedi.