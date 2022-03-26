Son dakika |Ukrayna'nın yerleştirdiği mayınlar panik yarattı! Bakanlık karar aldı: Karadeniz'de balık tutmak yasaklandı

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu tarafından denize yerleştirilen mayınların İstanbul boğazına kadar gelmesi sonrası önlemler alındı. Bu kapsamda Karadeniz'de balıkçıların ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için ticari ve amatör su ürünleri avcılığı ikinci bir emre kadar durduruldu.

BAKANLIKTAN YAZI GÖNDERİLDİ

Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından karara ilişkin gönderilen yazıda şöyle denildi:

"Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur"

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkçıklarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

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