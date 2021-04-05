SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı 71. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nda asrın projesi olarak adlandırılan 'Kanal İstanbul" ile ilgili açıklama yaptı. Kanal İstanbul projesinin stratejik bir noktada yapılacağının ve öneminin büyük olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, “Bildiğiniz gibi dev projemiz Kanal İstanbul Türkiye’nin gündeminde. Bu yüzden Kanal İstanbul projesi gibi Türkiye’nin geleceği için önemli ve stratejik bir projenin çok iyi anlaşılması ve gerekliliğinin doğru anlatılması zaruridir. Dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden baktığımızda Kanal İstanbul’un aciliyeti zaten apaçık görülmektedir” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DÜNYA TİCARETİNİN ODAK ŞEHRİ OALCAK"

Kanal İstanbul projesinin stratejik olarak değerli bölgede yapılacağına ve dünya ticaretinin öneli noktalarının biri haline geleceğine değinen Bakan Karaismailoğlu, “Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor: Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacaktır. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı’ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK LOJİSTİK PROJELERDEN BİRİ"

Kanal İstanbul'un dünya çapında önemli proje olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir suyolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje Türkiye’nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.” diye konuştu.