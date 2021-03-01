Hazal Kaya, Kim Kardashian'dan etkilendiğini söylediYarın okul var mı 2 Mart 2021? 2 Mart'ta okullar açılacak mı?İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 56,71'e çıktıMervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?Emre Altuğ bir ilgim yok demişti! Burcu Çağrı'dan ifşalı yanıt geldiAnadolu yakasındaki Elmalı Barajında doluluk oranı yüzde 63.85'e çıktıGelinim Mutfakta 1 Mart Pazartesi puan durumu | 1 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı duyurdu: İstanbul'a iki yeni ulaşım hattı müjdesi!Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan faiz kararı!Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı duyurdu: İstanbul'a iki yeni ulaşım hattı müjdesi!

SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı duyurdu: İstanbul'a iki yeni ulaşım hattı müjdesi!

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu açıklamasında; "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

SON DAKİKA! Ulaştırma Bakanı duyurdu: İstanbul'a iki yeni ulaşım hattı müjdesi!

Son dakika haberi...  Bakan Karaismailoğlu açıklamasında; "İstanbul'a (Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere) iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT