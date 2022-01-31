Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya kar yağışı cezası! Sürücülerin geçiş ücretleri iade edildi

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da 24 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımları kapanmış ve sürücüler uzun bir süre boyunca yolda mahsur kalmıştı. Yaşanan sürecin ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmecisi olan firmaya 6,8 milyon lira cezası uyguladı.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.