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  3. Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya kar yağışı cezası! Sürücülerin geçiş ücretleri iade edildi

Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya kar yağışı cezası! Sürücülerin geçiş ücretleri iade edildi

Son dakika... İstanbul'da 24 Ocak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kısımları kapalı olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmeci firmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 6,8 milyon lira cezası kesildi. Ayrıca işletmeci firma, sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya kar yağışı cezası! Sürücülerin geçiş ücretleri iade edildi

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da 24 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımları kapanmış ve sürücüler uzun bir süre boyunca yolda mahsur kalmıştı. Yaşanan sürecin ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmecisi olan firmaya  6,8 milyon lira cezası uyguladı. 

Son dakika | Ulaştırma Bakanlığından Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya kar yağışı cezası! Sürücülerin geçiş ücretleri iade edildi

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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