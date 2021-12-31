Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş açıklama! İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ocak Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir"

AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.