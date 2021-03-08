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  3. SON DAKİKA! Ülkemizde aşılanan kişi sayısı 10 milyonu aştı!

SON DAKİKA! Ülkemizde aşılanan kişi sayısı 10 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.

SON DAKİKA! Ülkemizde aşılanan kişi sayısı 10 milyonu aştı!

Son dakika haberi... Ülkemizde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.

İLLERİN AŞI HARİTASI GÜNLÜK OLARAK PAYLAŞILIYOR

Sağlık Bakanlığına ait resmi internet siteinden paylaşılan güncel verilere göre, yeni tip koronavirüse karşı, Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını yaptıranların sayısı ülkemizde 10 milyonu aştı. 

İki doz arası 28 gün süren aşı uygulamasında covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor.

SON DAKİKA! Ülkemizde aşılanan kişi sayısı 10 milyonu aştı!

HEDEF, NÜFUSUN YÜZDE 60'I

7 milyon 570 bin 595 kişiye vurulan ilk doz aşının dışında 2 milyon 442 bin 353 kişi için de 2. doz aşılamaya geçildiği bilinirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" ifadeleri ile aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu vurgulamıştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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