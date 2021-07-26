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  3. Son dakika | Uluslararası Göç Örgütü duyurdu: En az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika | Uluslararası Göç Örgütü duyurdu: En az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada, Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika | Uluslararası Göç Örgütü duyurdu: En az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli yaptığı açıklamada Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora olduğunu belirtti.

Balıkçılar ve sahil güvenlik ekibi tarafından kıyıya getirilen hayatta kalan göçmenlere göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğu bilgisi paylaşıldı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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