İyi Partili Ümit Özdağ'a disiplin şoku

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın, canlı yayında kendi partisinin il başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖcü olmakla suçlamasının ardından Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Telefonla canlı yayına bağlanan Kavuncu suçlamaları reddederek, “Özdağ’ı mahkemeye vereceğim” demişti.

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Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia ederek şunları söylemişti: “Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın genel başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım’. Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kuruluna girdi, sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın genel başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu’dan bahsediyoruz. Kendisi yurtdışında FETÖ’nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz’dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok.”

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Ahmet Hakan’ın “Siz onun için FETÖ’cü diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Özdağ şu cevabı vermişti: “Çok net söylüyorum; bir FETÖ’cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız önceki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ’cü ise sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu, şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bu, sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım.”

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Telefonla canlı yayına bağlanan Buğra Kavuncu ise suçlamaları reddederek şunları söylemişti: “Bugün hukuk katliamı yapıldı, linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği’ydi o dönem. 180’e yakın firma bu derneğinin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye’de markalaşmış bir çok firma vardı. 2010 tarihi itibariyle Kazakistan’daki fiili iş hayatım sona erdi. Parti tüzüğümün bütün yetkilerini kullanacağım. Bana atılan iftiralarla ilgili tüm hakkımı kullanacağım."

Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür

İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlaması sonrasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.