Son dakika | Ümitcan Uygun'un ardından ağabeyi Erol Uygun da tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli şekilde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümünün ardından tutuklanan Ümitcan Uygun'un hesabından yaptığı paylaşımla tepki çeken ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.