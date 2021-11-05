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  3. Son dakika | Üniversite öğrencileri merakla bekliyordu! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika | Üniversite öğrencileri merakla bekliyordu! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu.

Son dakika | Üniversite öğrencileri merakla bekliyordu! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı

Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği burs ve kredi başvuruları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın.

Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim."

Burs- kredi başvurusu yapmak için tıklayınız.

 

{TITLE_STRIP}KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlayacak? KYK burs - kredi başvurusu nasıl yapılır 2021?


 

Tayfun Altuntaş
Editör
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