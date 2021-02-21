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  3. SON DAKİKA! Ünlü futbolcu Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina hayatını kaybetti

SON DAKİKA! Ünlü futbolcu Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina'yı kaybetti.

SON DAKİKA! Ünlü futbolcu Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gördüğü bilinen 71 yaşındaki Miguelina, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

Yerel basında yer alan haberlere göre geçtiğimiz Aralık ayında yeni tip koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve son günlerde durumunun ağırlaştığı öğrenilen efsane futbolcu Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 20 Şubat cumartesi günü yaşamını yitirdi. 

Ünlü futbolcudan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. 

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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