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  3. Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

Son dakika! Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle seyircinin gönlünde taht kuran ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla seyirciyi ekrana kilitleyen 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti.

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncunun vefat haberini Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı." ifadelerini kullandığı paylaşımıyla duyurdu.

Son dakika! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti!

NE OLMUŞTU?

Ayberk Pekcan, memleketi Mersin'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu 24 Ocak 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Büşra Mercimek
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