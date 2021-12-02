Son dakika | Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan, en son Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Erkan Petekkaya'nın akşam saatlerinde böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Oyuncunun tedavisinin Medistate Hastanesi'nde devam ettiği aktarıldı.

4 YIL ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

Petekkaya Böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Sana Söz adlı dizide Ömer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 yılında, Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu 1993'te devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında kısa sürede televizyon dünyasında da adından söz ettirmeyi başaran Petekkaya hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erkan Petekkaya kimdir?