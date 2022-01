Son dakika! Ünlü oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde mütevazı hayatını sürdüren ve yaklaşık 6 ay önce, İstanbul'a tedavi için giden Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik, bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Fatma Girik 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Girik'in ölüm nedenine ilişkin olarak hastaneden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

FATMA GİRİK'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Rol Aldığı Fimler

Sinema bir mucizedir (2005)

Büyülü fener (2005)

Japon Isi (1987) .... Japan Robot

Yilanlarin öcü (1985) .... Irazca

Nefret (1984)

Postaci (1984) .... Sevatap

Gülsüm Ana (1982)

Kanli Nigar (1981) .... Kanli Nigar

Gelincik (1978)

Yasam kavgasi (1978) .... Emine

Intikam Melegi - Kadin Hamlet (1977) .... Hamlet

Hatasiz kul olmaz (1977)

Meryem ve Ogullari (1977) .... Meryem

Ölmeyen sarki (1977)

Agri dagi efsanesi (1975) .... Gülbahar

Kara peçe (1974)

Kuma (1974) .... Hanim

Once vatan (1974)

Dagdan inme (1973) .... Elif

Gönülden yaralilar (1973) .... Zeynep

Kambur (1973) .... Azize

Kizgin toprak (1973) .... Sultan

Toprak Ana (1973)

Murat ile nazli (1972) .... Nazli

Namus (1972) .... Zeynep

Aci (1971) .... Zelha

Iki ruhlu kadin (1971) .... Selma

Kerem ile Asli (1971) .... Asli

Kategori:Mahsere kadar (1971) .... Fatma

Kategori:Mualla (1971)

Kategori:Önce sev sonra öldür (1971)

Kategori:Satin alinan koca (1971)

Kategori:Solan bir yaprak gibi (1971)

Yarin son gundur (1971)

Duyduk duymadik demeyin (1970)

Ham meyva (1970)

Meçhul kadin (1970) .... Nermin

Sevenler ölmez (1970) .... Nevin

Soför Nebahat (1970)

Bos besik (1969) .... Fatma

Büyük yemin (1969) .... Iraz

Erkek Fatma (1969) .... Fatma

Menekse gözler (1969) .... Serap

Vatan ve Namik Kemal (1969) .... Zekiye

Ana hakki ödenmez (1968)

Çöl kartali Seyh Ahmet (1968)

Ezo Gelin (1968) .... Ezo

Kafkas kartali (1968)

Köroglu (1968) .... Hüsnübala

Nilgün (1968) .... Nilgün

Öksüz (1968)

Vuruldum bir kiza (1968)

Surtugun kizi (1967)

Aga düsen kadin (1967)

Anadolu kizi (1967)

Aysecik - Canim annem (1967)

Dolmus soförü (1967)

Hirsiz prenses (1967)

Karakolda ayna var (1967)

Kiralik kadin (1967)

Kiz kolunda damga var (1967)

Ömre bedel kiz (1967)

Son gece (1967) .... Maria

Yaprak dökümü (1967) .... Leyla

Ya sev ya öldür (1967) .... Feride

Zilli Nazife (1967) .... Nazife

Namusum için (1966)

Allahaismarladik yavrum (1966)

Askin kanunu (1966)

Avare kiz (1966)

Bana bela derler (1966)

Ben bir sokak kadiniyim (1966) .... Funda

Fabrikanin soförü (1966)

Fakir çocuklar (1966)

Hedef Ankara (1966)

Koca Yusuf (1966)

Kolsuz kahraman (1966)

Kucaktan kucaga (1966)

Ölüm temizler (1966)

Seni bekleyecegim (1966)

Yigitler ölmezmis (1966)

Altin sehir (1965)

Bir garip adam (1965)

Hirsiz (1965)

Korkunç intikam (1965)

Kumarbaz (1965)

Seker gibi kizlar (1965) .... Belgin/Hülya

Seker Hafiye (1965)

Senol Birol gool (1965)

Seveceksen yigit sev (1965)

Severek ölenler (1965)

Sevismek yasak (1965)

Üç kardese bir gelin (1965)

Yildiz tepe (1965)

Kanun karsisinda (1964)

Hizmetçi dedigin böyle olur (1964)

Varan bir (1964)

Bes seker kiz (1964)

Fatosun fendi Tayfuru yendi (1964) .... Fatos

Galatali Fatma (1964) .... Galatali Fatma

Halk çocugu (1964)

Kesanli Ali destani (1964) .... Zilha

Kimse Fatma gibi öpemez (1964) .... Fatma

Kirk küçük anne (1964)

Koçum benim (1964)

Köye giden gelin (1964)

Muhtesem serseri (1964)

Öp annenin elini (1964)

Öpüsmek yasak (1964)

Tatli sert (1964)

Tophaneli Osman (1964)

Kiralik koca (1963)

Badem sekeri (1963)

Barut fiçisi (1963)

Bazilari dayak sever (1963)

Bire on vardi (1963)

Bir hizmetçi kizin hatira defteri (1963)

Bulunmaz usak (1963)

Hop dedik (1963)

Katir tirnagi (1963)

Yarali aslan (1963)

Yavas gel güzelim (1963)

Zifaf gecesi (1963)

Cengiz Han'in hazineleri (1962) .... Çavdar Tarlasi

Belali torun (1962)

Çöpçatan (1962)

Erkeklik öldü mü Atif Bey (1962)

Fatosun bebekleri (1962)

Fosforlu oyuna gelmez (1962)

Günahsiz asiklar (1962)

Kismetin en güzeli (1962)

Küçük beyefendi (1962)

Sokak kizi (1962)

Mahalleye gelen gelin (1961)

Avare Mustafa (1961) .... Aynur

Bos yuva (1961)

Duvaksiz gelin (1961)

Iki damla gözyasi (1961)

Sevistigimiz günler (1961)

Çapkin hirsiz (1960)

Aliii (1960)

Ask hirsizi (1960)

Cici katibem (1960)

Civanmert (1960)

Fakir sarkici (1960)

Kaldirim çocugu kopuk (1960)

Ölüm pesimizde (1960)

Telli kursun (1960)

Üsküdar Iskelesi (1960)

Vatan ve namus (1960)

Bagriyanik (1959)

Çakir Eminem (1959)

Eceline susamislar (1959)

Ömrümün tek gecesi (1959)

Sevdali gelin (1959)

Talihsizler (1959)

Gönülden aglayanlar (1958)

Memis gangsterler arasinda (1958)

Leke (1957)

Memis is basinda (1957)

Istiklal ugrunda (1954)

ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü.

