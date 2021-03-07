SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Son dakika haberi...Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rasim Öztekin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Rasim Öztekin öldü mü? Sağlık durumu nasıl?