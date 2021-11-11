Son dakika! Ünlü oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti!

2007 yılında yayın hayatına giren ve izleyiciyi ekrana kilitleyen "Dudaktan Kalbe" dizisinin sevilen karakteri "Namık" ile hayatımıza giren, Yunus Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Güner'in yakın dostu sanatçı Suha Uygur sosyal medya hesabından "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik… Çok erken oldu Yunus… Nurlar içinde uyu güzel adam." cümleleriyle duyurdu.

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