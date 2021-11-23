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Son dakika! Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti!

Son dakika! Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi, Semiha Yankı tarafından duyuruldu.

Son dakika! Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti!

Son dakika haberi...  Bir süredir kanserle mücadele ettiği bilinen ünlü müzisyen Ercan Turgut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiasını derinden üzen bu ölüm haberini, Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu. Yankı, yaptığı paylaşımda: "Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh" ifadelerine yer verdi.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

{TITLE_STRIP}Ercan Turgut kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Ercan Turgut'un biyografisi

 

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