SON DAKİKA! Ünlü sunucu Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi!

SON DAKİKA! Acun Ilıcalı motoru ile seyir halindetken karşıdan gelen bir araç ile çarpışıp kaza geçirdi.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Ünlü sunucu Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi!

Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın hastanede yapılan ilk kontroller sonrası bir kolunda kırık tespit edildi. Karşıdan gelen bir araç ile çarpıştığı bildirildi.

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