Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Sorkun köyündeki Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.