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  3. Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor

Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor

Uşak'ın Sorkun köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ederken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Sorkun köyündeki Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER EKİPLERE DESTEK OLUYOR

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Son dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyorSon dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyorSon dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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