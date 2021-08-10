Kalıcı bronz olmak artık mümkün , peki neler yapmalıyız?AÖL telefon numarası kaç? Açık Öğretim Lisesi iletişim numarası, AÖL'e nasıl ulaşırım?Son dakika | FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon: 4'ü emniyet müdürü, 12 gözaltı kararıÇukur'daki Yamaç ve Efsun aşkı gerçek mi oldu? Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in sevgili olduğu iddialarına yanıt geldi!Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!MEB ve YÖK harekete geçti: Yüz yüze eğitim için flaş karar! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversiteler açılacak mı?Saran holding'ten bir ilk! Aşı olmayan işten çıkartılacak!10 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema: İğne İplik TRT 1'deNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 10 Ağustos 2021 Salı | Akrep burcu, insanları yargılamaktan vazgeçmelisiniz!10 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika! Uşak'ta bir yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün içerisinde bulunan 30 kişinin yaralandığı belirtilirken şu anda herhangi bir yolcunun ölmediği ifade edildi.

Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberi... Günlerdir otobüs kazası haberleri gelirken bir kötü haber de Uşak'tan geldi. İçerisinde çok sayıda yolcu bulunan otobüs devrildi. 

Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30'dan fazla yaralının olduğu belirtilen kazada, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT