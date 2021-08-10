Son dakika! Bir kötü haber de Uşak'tan! Yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberi... Günlerdir otobüs kazası haberleri gelirken bir kötü haber de Uşak'tan geldi. İçerisinde çok sayıda yolcu bulunan otobüs devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30'dan fazla yaralının olduğu belirtilen kazada, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.