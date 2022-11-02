Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı.

Rukiye Karapunar
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!

Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda , "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

ekran-goruntusu-2022-11-02-193016.jpg

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

turkiye-nin-en-iyi-insaat-sirketleri-19.jpg

AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'ın resmi twitter hesabından "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." şeklinde açıklama yapıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adana'da yüreklere su serpen görüntüler! Vatandaşlar, parası ve telefonu çalınan seyyar satıcının o haline kayıtsız kalmadı!
Adana'da yüreklere su serpen görüntüler! Vatandaşlar, parası ve telefonu çalınan seyyar satıcının o haline kayıtsız kalmadı!
Bağcılar'da kadın cinayeti! Eşi uyurken başında bekledi, silahla başından vurarak canice öldürdü!
Bağcılar'da kadın cinayeti! Eşi uyurken başında bekledi, silahla başından vurarak canice öldürdü!
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Benzin istasyonunda yangın paniği! Motosiklet alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü!
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında insan kemikleri bulundu
Son dakika | Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kazı alanında insan kemikleri bulundu
Son Haberler
Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!
Üsküdar Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu!
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yoksa boşanıyor mu? "Yoruldum artık zihnen de bedenen de"
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı hakkında konuştu! "Bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı hakkında konuştu! "Bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz"
Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!
Bakan Murat Kurum açıkladı! Orta gelirli ailelere yapılacak olan projenin detayları belli oldu!
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Böyle arkadaşlık olmaz olsun! Arkadaşlarını kaçırıp ailelerine işkence videoları göndererek binlerce dolar fidye istediler!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Alevler gökyüzünü kapladı! Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! Yanmış otomobilin içini görenler şaşkına uğradı!
Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!
Emekli albayın sır ölümü! Ardında bir not bırakarak hayatına kıydı!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?