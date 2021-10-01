Son dakika | Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Pop müziğin sevilen ismi Betül Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

Demir, paylaşımında usta oyuncu İlhan Daner'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlhan Daner. Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de"

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner; oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Senaristlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.

İlhan Daner, 1 ekim 2021 Cuma günü hayata gözlerini yumdu.