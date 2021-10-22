Son dakika | Usta oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Son dakika haberi.. Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. Kemal Kuruçay'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyuncu arkadaşı Kemal Kuruçay'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kuruçay ile İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalıştıklarını belirten Saban, üzüntüsünü dile getirdi.

Saban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe . Çok üzgünüm"

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

90'lı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturan Kemal Kuruçay, Mehmet Karagül'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından oyunculuk kariyerine yalnız devam etmiştir.

Kemal Kuruçay hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kemal Kuruçay kimdir?