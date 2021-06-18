Son dakika | Üzen haber: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada," Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS SALGININA AĞIR GEÇİRDİ

Akçay, daha önce koronavirüs salgının yakalanmış ve uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Öte yandan Akçay,TFF 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldiği maçta yedek kulübesinde oksijen cihazından destek almıştı.

Akçay maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamamıştı.