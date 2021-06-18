Çılgın deneyci herkesi şoke etti: Bir damla yılan zehri bakın kanı ne hale getirdi!Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!Demet Akalın reklam demişti! Ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı şarkı gündeme oturduCumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu!13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?"Cinler bana musallat olup, işkence yaptı" dedi, eşine korku dolu anlar yaşattı!Fransa Lideri Macron'a tokatın ardından ikinci şok! Öğrencilerden akıl almaz soru: Yediğin tokat nasıldı?41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | Üzen haber: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Üzen haber: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika | Üzen haber: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada," Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS SALGININA AĞIR GEÇİRDİ

Akçay, daha önce koronavirüs salgının yakalanmış ve uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Öte yandan Akçay,TFF 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldiği maçta yedek kulübesinde oksijen cihazından destek almıştı.  

Akçay maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamamıştı.

Son dakika | Üzen haber: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT