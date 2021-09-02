Son dakika: Vaka ve vefat sayıları arttı! Yeni tedbirler gündeme geldi! Eskiye dönüş başlıyor

Türkiye'de delta varyantı nedeniyle koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları yükselişe geçti. Vefat sayıları Mayıs ayından bu yana ilk kez 290 olarak kayıtlara geçerken Eylül ayının ikinci yarısından itibaren tedbirler yeniden sıklaştırılacak gibi gözüküyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Kovid-19 aşılarına olan ilginin istenilen düzeyde olmaması ve kış aylarının yaklaşması yeni tedbirlerin konuşulmasını beraberinde getirdi.

HASTANELERDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Buna göre yeni kararların Eylül ayının ikinci yarısından itibaren alınacağı ifade edilirken hastanelerin servisleri ve yoğun bakımlarında yaşanacak doluluklara karşı hazırlıkların şimdiden yoğunlaştığı belirtiliyor.

HAREKETLİLİK ARTACAK

Ayrıca, 6 Eylül'de okulların daha sonra ise üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla toplumsal hareketliliğin artması beklenirken veli ve öğretmenlerin arasındaki aşısız kişi sayısında azalma olacağı öngörülüyor. Bu kesimde aşı yaptıranların sayısının artması da bekleniyor.

İŞTE MASADAKİ TEDBİRLER

Babacan'ın haberine göre tartışılan yeni öneriler şöyle:

- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.

-Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.

-Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

-Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.