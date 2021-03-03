Son dakika... Vakalar tırmanışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüs salgınında "Yerinde Karar" dönemi resmen başladı. Normalleşme sürecinin temelleri kabine toplantının ardından vatandaşlara duyurulurken iller, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği 4 risk grubuna göre ayrıldı. Buna göre yeni dönem illerin risk haritasına göre kısıtlamalarda gevşeme veya yeni yasak kararları alınabilecek.

İŞTE BİLİM KURULUNUN TOPLANTISINDA KONUŞULMASI BEKLENENLER

Öte yandan salgında vaka sayıları, mutasyonlu virüsün de yayılmasıyla yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın 2 Mart 2021 Salı gününe ilişkin yayınladığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişide salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu bilgiler ışığında Bilim Kurulu'nun toplantısında haftalık veriler, günlük koronavirüs tablosu, mutasyonlu virüslerin son durumu ve aşılama çalışmalarının masaya yatırılması bekleniyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Öte yandan normalleşme sürecine ilişkin olarak açılan iş yerlerinde alınacak yeni tedbirlerin de konuşulması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? BAKAN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17.00'de başlayacak, toplantı sonrası Bakan Koca, alınan kararları yazılı açıklama ile duyuracak.