Son dakika | Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu!

Son dakika haberi... Türkiye’nin ev sahipliğinde, dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kazanan temsilcimiz Vakıfbank oldu. Ankara Spor Salonu’nda oynanan dev organizasyonun finalinde İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşı karşıya gelen temsilcimiz VakıfBank maçı alarak 4. kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

Ankara Spor Salonu’nda Tie-break setine giden mücadelenin galibi, 3-2'lik skorla VakıfBank ilk sette üstün bir oyun ortaya koydu. Temsilcimiz, 25-15 ile üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette toparlanan Imoco Volley, bu bölümü 25-22 ile geçerek durumu 1-1'e getirdi.

Takip eden iki sette de aynı skor ortaya çıkarken, üçüncü seti VakıfBank, dördüncü seti Imoco Volley kazandı ve mücadelede final setine gidildi.

Son bölümde harika bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, seti 15-7, maçı da 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Daha önce 2013, 2017 ve 2018 yıllarında bu kupayı müzesine götüren VakıfBank ,4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.