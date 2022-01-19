Fahiş fiyatlar nasıl engellenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorAraç sahipleri dikkat! EPGİS duyurdu: Bu geceden itibaren geçerli olacakTV8 canlı izle Survivor All Star 5. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Kanunsuz Topraklar 13. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm Youtube izleStar TV canlı yayın Annemizi Saklarken 7. bölüm full, tek parça izle | Annemizi Saklarken son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Sadakatsiz 46. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Kuruluş Osman 78. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izleÜst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUlviyet ne demek, TDK'ya göre Ulviyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe – Altay maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Son dakika haberi... Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada TAG Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını duyurdu.

Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Son dakika haberi...  Gaziantep Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız. Bölgede yer yer tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz."

KARAYOLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'TAG OTOYOLU' AÇIKLAMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de TAG Otoyolu ile ilgili açıklama yapıldı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır." ifadelerine yer verildi..

{TITLE_STRIP}Gaziantep Valisi Gül duyurdu: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı: 2 bin kişi kurtarıldı

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sebebiyle  Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapanmış, yolda kalan 2 bin kişi kurtarılmıştı.

Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada otoyolun kapalı olduğunu anımsatarak hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını aktarıp otoyoldaki 2 bin kişinin kurtarıldığını aktarmıştı.

Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT