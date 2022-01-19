Son dakika | Vali Gül'den flaş açıklama: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

Son dakika haberi... Gaziantep Valisi Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız. Bölgede yer yer tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz."

KARAYOLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'TAG OTOYOLU' AÇIKLAMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de TAG Otoyolu ile ilgili açıklama yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır." ifadelerine yer verildi..

Gaziantep Valisi Gül duyurdu: Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı: 2 bin kişi kurtarıldı

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te yoğun kar yağışı sebebiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapanmış, yolda kalan 2 bin kişi kurtarılmıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada otoyolun kapalı olduğunu anımsatarak hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını aktarıp otoyoldaki 2 bin kişinin kurtarıldığını aktarmıştı.