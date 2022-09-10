Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avcılar'da dün saat 18.38'de Şükrübey Metrobüs durağı civarında farklı yönlerden gelen 2 metrobüs kafa kafaya çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ilk tedavileri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada 99 kişi yaralanmıştı.