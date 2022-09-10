Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu olduğunu 3 yaralının yoğun bakımda, 8 yaralının ise serviste tedavi gördüğünü açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Avcılar’da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum."

Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avcılar'da dün saat 18.38'de Şükrübey Metrobüs durağı civarında farklı yönlerden gelen 2 metrobüs kafa kafaya çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ilk tedavileri sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Son dakika! Vali Yerlikaya açıkladı! Avcılar'daki metrobüs kazasında son durum belli oldu!

Kazada 99 kişi yaralanmıştı.

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