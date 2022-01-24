Son dakika | Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a girişler durduruldu

Kent genelinde etkili olan kar yağışının şiddetini artırmasıyla İstanbul için flaş bir karar alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.





Kıymetli Sürücüler,



İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️



Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

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