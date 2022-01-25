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  3. Son dakika | Vali Yerlikaya güzel haberi verdi: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler açıldı

Son dakika | Vali Yerlikaya güzel haberi verdi: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler açıldı

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişlerinde uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Son dakika | Vali Yerlikaya güzel haberi verdi: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler açıldı

Son dakika... İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından birçok araç trafikte kalmış ve kente girişler önce Trakya, sabah saatlerinde ise Anadolu'dan kısıtlanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından yolların açılmasıyla birlikte kente girişte uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." ifadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur." açıklamasında bulunmuştu.

Detaylar gelecek... 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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