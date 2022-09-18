Son dakika! Valilikten acı haber! Şehidimiz var!

Şanlıurfa Valiliği acı haberi duyurdu. PKK'nın saldırısında 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika! Valilikten acı haber! Şehidimiz var!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nöbet değişimi sırasında askeri araca düzenlenen terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ROKETLİ SALDIRI

Alınan bilgiye göre olay, Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda meydana geldi. Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, terör mevzileri ateş altına alındı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa ili Suruç ilçesi 3. Hudut Alay Komutanlığı emniyet mevzisine terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin hain saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehidimiz bugün GAP Havaalanında düzenlenecek tören sonrası memleketi Gaziantep iline uğurlanacaktır. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi. Diğer yandan yandan şehit askerin sözleşmeli er İsmet Aybek olduğu öğrenildi.

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