Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Van Tusba'da saat 17.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada 7.00 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan bir diğer duyuruda da Van Tusba'da saat 18.05'te 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Depremin 7.02 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi 19.59'daki depremin şiddetini 3.8, merkezüssünü Van Mollakasım olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi 18:05 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşımlar:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımlar:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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