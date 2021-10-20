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  3. Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Van Tusba'da saat 17.59'da 3.8, 18.05'te ise 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden de Van'da meydana gelen 2 depreme ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Van Tusba'da  saat 17.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada 7.00 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan bir diğer duyuruda da Van Tusba'da saat 18.05'te 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Depremin 7.02 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi 19.59'daki depremin şiddetini 3.8, merkezüssünü Van Mollakasım olarak duyurdu.  Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi 18:05 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşımlar:

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımlar:

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

Son dakika | Van'da art arda 2 deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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