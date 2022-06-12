Son dakika | Van'da bir deprem daha! AFAD duyurdu: 3.5 ile sallandı!
Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşımda Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 12.06.2022, 23:43:17 TSİ
Enlem : 38.8548 N
Boylam : 43.5748 E
Derinlik : 18.36 km
Detay : https://t.co/LuJRHwtjLY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda ise Van'ın Akçift ilçesinde, derinliği 9.8 km olan, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 12, 2022
AKCIFT-(VAN) https://t.co/5coOA5tM7s
12.06.2022, 23:43:17 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 9.8 km#Kandilli