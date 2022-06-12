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Son dakika | Van'da bir deprem daha! AFAD duyurdu: 3.5 ile sallandı!

Son dakika! AFAD tarafından yapılan paylaşımda Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Van'da bir deprem daha! AFAD duyurdu: 3.5 ile sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

 

 

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda ise Van'ın Akçift ilçesinde, derinliği 9.8 km olan, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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